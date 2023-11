Coeur de Viking ; L'insoumise du Viking

Coeur de Viking Côtes d'Irlande, 902 Aislinn maudit son âme de guérisseuse ! A cause de sa volonté à soigner et apaiser, elle a recueilli chez elle un Viking blessé, après l'avoir découvert inconscient sur la plage. Pourtant, elle hait les Danois de toute son âme : ils pillent son village depuis des années et lui ont arraché son ami d'enfance, dix ans plus tôt. Pourtant, en dépit de tout bon sens, elle se surprend à contempler un peu trop longtemps Rurik, à noter ses yeux bleus envoûtants et son corps de guerrier qui embrase le sien dès qu'ils se frôlent... Est-elle réellement prête à risquer sa vie pour l'ennemi, et surtout... son coeur ? L'insoumise du Viking Suède, 908 Arrachée à sa Bretagne natale, vendue comme esclave, Klervie refuse de se soumettre à qui que ce soit. Et si elle doit tenir tête au jarl viking qui l'a achetée, elle n'hésitera pas à le menacer et à refuser toute avance ! Qu'importe si Dagan est aussi séduisant qu'attentionné, elle refuse de se fier et lui et cherchera toutes les occasions de s'échapper. Mais pour aller où, auprès de qui ? Elle n'a plus ni famille ni amis, et ces terres enneigées sont bien inhospitalières... Cependant, l'autre option serait d'avouer que son coeur se trouble de plus en plus pour un Viking et ça, c'est hors de question !