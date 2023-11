47 allée du lac

Les brochures des agences immobilières ont omis une information capitale à propos de Cold Hill : personne n'y a vécu depuis des années, mais personne n'en est jamais vraiment parti... La maison de Cold Hill a été complètement détruite, et avec elle, tous les terribles souvenirs qui lui sont associés. C'est une nouvelle ère qui commence, annoncée par la construction du Parc de Cold Hill, un lotissement de maisons modernes. Jason et Emily Danes s'échappent de Brighton pour y fonder leur foyer, tandis que pour Maurice et Claudette Penze-Weedell, c'est l'endroit parfait où passer leur retraite. L'endroit semble être idéal, mais les deux couples déchantent rapidement, lorsqu'ils remarquent qu'ils ne sont pas seuls dans leur nouvelle maison. Les brochures des agences immobilières ont omis une information capitale, à propos de Cold Hill : personne n'y a vécu depuis des années, mais personne n'en est jamais vraiment parti...