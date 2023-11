Cinq individus sur le fil, cinq destins hors du commun dans ce roman choral éclatant Ils sont cinq. Cinq individus sur le fil. Juan, l'artiste plasticien exubérant qui rêve de faire carrière aux Etats-Unis. Sa femme, Agustina, l'actrice née dans un corps d'homme, qui cherche la reconnaissance quand ses proches la rejettent ostensiblement. Verónica, qui écrit des séries en sachant qu'elle prostitue son talent. Matthew, dont le couple se délite au fil d'obsessions de plus en plus débridées. Et Paula, le génie de l'écriture dévoré par sa propre oeuvre, recluse dans sa chambre dont les murs vibrent au rythme des basses. Boum, boum, boum. Boum, boum, boum. De New York à Buenos Aires, leurs destins se croisent et s'entrechoquent. Jusqu'à la rencontre de trop... " Scénariste oscarisé et romancier argentin, Nicolas Giacobone livre avec Boum, boum, boum un deuxième roman choral, contemporain et tragique. " Les Inrockuptibles " Aussi puissant qu'un shoot d'adrénaline ! " Biba