Mon atlas Larousse des animaux

Un Atlas pour savoir où vivent les animaux du monde, continent par continent. Pour chaque continent : - Une très belle page d'ouverture pour plonger l'enfant dans l'univers et les couleurs du continent. - Une carte "géographique" que l'enfant peut garder sous les yeux tout le temps quand il consulte les pages sur les animaux (grâce à un système de rabat). - Des pages qui exposent la façon de vivre des animaux les uns avec les autres dans les différents milieux : près des fleuves, à la mer, à la savane, dans les steppes, à la montagne... -Des anecdotes et des records sur des animaux étonnants : la tortue alligator, la chouette pygmée, le chat marsupial... -Une alternance originale de grandes pages illustrées et de petits textes informatifs dans des encadrés vifs et colorés ; texte et images se mêlent subtilement. - un index final -La paricularité de cet ouvrage est son nombre conséquent de dessins qui mettent en situation les animaux et racontent une histoire. cible : 6/10 ans