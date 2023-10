La bonne cuisine française. Edition collector

Découvrez 135 recettes incontournables de la gastronomie française, classées par région. -Des plats emblématiques : moules à la marinière, salade landaise, aligot, choucroute, bouillabaisse, acras de morue... -Mais aussi des desserts gourmands qui sauront vous faire retomber en enfance : far breton, kouign-amann, cannelés... . Egalement : -Des recettes détaillées en pas-à-pas pour vous guider ; -Des pages thématiques contenant de multiples anecdotes, illustrations et informations, disséminées tout au long du livre, pour faire un petit tour de France gastronomique et culturel !