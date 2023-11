La tirade du nez

Ah ! non ! c'est un peu court, jeune homme ! On pouvait dire... Oh ! Dieu ! ... bien des choses en somme... Agressif, amical, descriptif ou curieux... Avec autant de finesse que de malice, Bruno Gibert accompagne en dessins la magistrale tirade de Cyrano. Cet hymne à l'acceptation de chacun qui fustige le jugement physique et l'ignorance intellectuelle résonne bien sûr tout autant à notre époque qu'à celle d'Edmond Rostand... Redécouvrons-le ici à travers une magnifique mise en images !