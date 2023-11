Un recueil de poèmes illustrés sensibles dont la lecture délivre une force unique. La seule personne avec laquelle on vivra tout au long de notre vie, c'est nous. Ma maison en fleurs, c'est l'intimité et la difficulté d'être au monde parfois. C'est l'idée que l'on reste sa propre maison, même dans l'incendie. Pauline Bilisari y parle du rapport à soi, au corps, et à tout ce que l'on est. Elle écrit la santé mentale, la souffrance de vivre, et la force que l'on porte en soi, même lorsqu'on l'oublie. Elle y conte la puissance avec laquelle on peut se haïr, mais surtout la façon dont on peut apprendre à se connaître, s'accepter, et peut-être même finir par s'aimer, un jour. "Le chemin est long, semé d'embûches, je le parcours moi-même encore, mais je vous confie mon coeur, dans sa vulnérabilité, sa sensibilité à fleur de peau, et sa résilience".