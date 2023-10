Pierres spirituelles

Les pierres libèrent de bonnes énergies pour améliorer notre confort émotionnel et nos relations aux autres. Leur étude a un un nom : la litothérapie. Ce petit livre de référénce abondamment illustré explore 80 pierres venues du monde entier : origines géographiques, propriétés et usages ancestraux. Ce sont les incontournables ambre, améthyste, aventurine, citrine, jaspe, lapis-lazuli, quartz rose, pierre de lune, et bien d'autres encore.