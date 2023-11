Mappemondes. Un voyage dans le temps pour raconter le monde contemporain

Et si on reprenait le meilleur de la cartographie d'antan pour dessiner notre monde actuel ? C'est le défi qu'a relevé Xemartin Laborde, cartographe au Monde, après s'être interrogé sur les différentes manières de représenter les phénomènes globaux, qu'ils soient naturels ou d'origine humaine. En ressuscitant la mappemonde, une projection cartographique qui divise le globe terrestre en deux hémisphères, et en y traitant des données issues des études les plus actuelles, il réussit dans cet atlas une fusion innovante, celle d'une forme rigoureuse, à une échelle constante, qui permet cependant d'infinies variations d'orientation, et d'un traitement moderne, où l'information, monothématique, est immédiatement compréhensible. En 50 cartes réparties en 5 grandes parties, cet atlas offre ainsi un voyage cartographique à l'esthétique soignée qui permet un regard global sur notre monde et nous éclaire sur les enjeux contemporains : l'environnement et notre impact sur la nature (transformation des paysages, démographie, pollution, déforestation...), les inégalités, les guerres et frontières, ou encore les enjeux sociétaux. Et pour pousser encore plus loin cette réflexion, il propose en dernière partie un voyage de la mappemonde... jusque dans l'espace !