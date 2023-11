Les animaux héros de l'Histoire

Depuis l'Antiquité, les animaux cheminent avec les hommes. A leurs côtés jusque dans les conflits, les éléphants se font chars d'assaut, les cochons lance-flammes, les chevaux deviennent les pièces maîtresses des armées. Qu'ils aient été anonymes ou célèbres - tel Vizir le cheval de Napoléon - les animaux ont accompagné les hommes dans leurs volontés de conquête. Leur participation parfois décisive a débordé des champs de bataille pour (plus récemment) aller dans l'espace où chimpanzés et chiens ont précédé les pas de l'homme. Ces héros, bien souvent cobayes au service du progrès, deviennent alors la clés des grandes découvertes scientifiques. Plus souvent oubliés que décorés, les animaux sont aussi les héros de notre Histoire. Des héros auxquels Jean-Baptiste Pattier et Emmanuel Chaunu rendent hommage dans un ouvrage illustré où l'Histoire laisse la part belle aux anecdotes.