Germaine Cellier. L'audace d'une parfumeuse

Germaine Cellier, " chimiste de la beauté ", première femme " nez " française Depuis son plus jeune âge, la petite Germaine tient ses sens en alerte et découvre le monde à travers son odorat. A douze ans, lors d'une promenade, elle découvre les " oeillets des sables " et s'écrie " J'adore ! C'est... piquant ! poivré ! ". A quinze, elle annonce, déterminée, à ses parents " Ce qui me plairait, c'est de créer des parfums ! ". Elle s'inscrit ainsi à l'école Scientia, à Auteuil, pour obtenir un diplôme d'aide-chimiste. Intuitive, visionnaire et audacieuse, elle ne tarde pas à créer ses propres fragrances, qui seront une petite révolution dans l'univers de la parfumerie française. Découvrez le destin exceptionnel de GERMAINE CELLIER Première femme nez de France.