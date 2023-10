To Share. Cuisine de partage par Clémence Gommy

La cuisine que Clémence pratique dans son restaurant Gomi est méditerranéenne et ensoleillée, mais cette jeune cheffe autodidacte a une palette de saveurs bien plus large. To share va vous faire découvrir toute la richesse et la diversité de son savoir culinaire, de produits gourmands en légumes croquants. Ouf à la coque beurre au zaatar, tartine nectarine et chèvre, tataki de boeuf ponzu, risotto citron et butternut, mont d'or rôti et gnocchis de patate douce, gâteau aux châtaignes, poire pochée et crème crue, pavlova... En 80 recettes carnées ou végétales, mais toujours de saison, plongez dans une cuisine surprenante, simple et juste, à partager à tout moment. Le livre est divisé en moments de la journée et grandes occasions pour pouvoir se repérer facilement.