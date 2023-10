Recettes gothiques

Aventurez-vous dans les méandres de saveurs et arpentez les couloirs de la gourmandise, avant de vous délecter d'un repas endiablé... Découvrez 40 recettes inspirées des plus grandes oeuvres de l'horreur et du gothique. D'Edward aux mains d'argent, à La Famille Addams en passant par Dracula ou Sandman, plongez dans ces univers stupéfiants, glaçants mais néanmoins passionnants grâce à ce formidable ouvrage culinaire. Retrouvez des plats traditionnels, à partager, des desserts et des boissons dédiés à 36 références cultes du surnaturel et de l'étrange.