L'arbre à bijoux des fées - coffret avec accessoires

Un beau coffret contenant tout le matériel pour créer 6 bijoux sur le thème des fées (3 colliers et 3 bracelets) avec une ambiance colorée pour chaque bijou en lien avec une fée (la fée verte, la fée mauve, la fée blanche, la fée rose, la fée bleue et la fée jaune) et un arbre à bijoux des fées en carton, prédécoupé, illustré, à monter. Une fois les bijoux terminés, l'enfant peut les accrocher sur son arbre. Les accessoires sont accompagnés d'un livret qui explique pas à pas comment réaliser chaque bijou.