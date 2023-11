Je te vois

Marie-Francine Hébert nous livre un album tout en délicatesse et en subtilité sur le fait que les enfants sont parfois confrontés aux maux d'adultes sans toutefois les comprendre. Un couple entre dans un restaurant. Rapidement, le regard de la femme s'arrête sur une fillette assise à une table, qui semble s'ennuyer devant sa mère. Les deux ne se parlent pas. Sa mère semble perdue dans ses pensées ou dans son téléphone. Le regard empreint d'empathie de l'observatrice sur le duo la ramène à ses propres souvenirs, son propre vécu. Marie-Francine Hébert nous livre un album tout en délicatesse et en subtilité sur le fait que les enfants sont parfois confrontés aux maux d'adultes sans toutefois les comprendre. Qu'ils peuvent se sentir à l'écart et que la communication, malgré nos nombreux outils, n'est pas toujours chose facile. Lauranne Quentric amène un peu de douceur au texte avec ses collages de papier de soie et ses détails au crayon.