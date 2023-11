Mythes et légendes d'esprits et de chamans

La magie, l'énergie et le charme des chamans, les intermédiaires par excellence entre les humains et les esprits, entre le monde visible et les mondes invisibles. Décrite différemment selon les cultures, mais avec de nombreux points communs, la figure du chaman se retrouve dans les traditions du monde entier. La figure du chaman se retrouve, sous des noms différents, dans les traditions du monde entier. Du cercle polaire aux îles du Pacifique, des déserts africains à la taïga, du vieux continent au nouveau monde, des hommes et des femmes ayant le pouvoir d'entrer en contact avec les esprits ont effectué un voyage extraordinaire à travers les mondes pour ramener la prospérité à leur peuple. Dans le froid du Nord, parmi les pins enneigés et sous le chant des aurores boréales, les tambours résonnent et les chamans se préparent à faire leur voyage. Sur les sommets andins, les traces du puma, du serpent et d'autres esprits animaux laissent leur empreinte, à la recherche de l'Etoile du matin. Au coeur de l'Afrique, un garçon porte une amulette et se teint le visage de couleurs rituelles, prêt à franchir les portes des esprits à la recherche de sa soeur perdue. Dans ce livre, nous découvrons leurs histoires, venues d'endroits éloignés mais unies par le même noyau ancestral.