9 jours pour chasser la peur de la fin du monde

La peur ne se commande pas ! N'est-elle qu'une émotion incontrôlable ou bien une bonne conseillère ? Devant les menaces qui pèsent sur notre monde, nous pouvons éprouver un sentiment d'impuissance, voire sombrer dans une dépression de type existentiel. Faut-il avoir peur de la fin du monde ? Dieu a-t-il quelque chose à nous dire ? Et si nous lui laissions la parole ? Dieu s'immisce dans notre Histoire terrestre, il l'écrit avec nous et nous invite à un regard d'espérance. Vivons sereinement dans l'aujourd'hui de Dieu, dans la confiance en l'avenir, et demandons les grâces dont nous avons besoin pour ces temps anxiogènes et tourmentés.