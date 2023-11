Le petit Oracle des soeurcières est un concentré de bienveillance et de belles énergies qui deviendra précieux allié du quotidien pour mettre du positif dans votre vie. A tirer chaque jour ou dès que vous en ressentez le besoin, les cartes empreintes de douceur vous transmettront de puissants messages ainsi que des rituels à mettre en place pour prendre soin de vous et cultiver le bonheur. Alors, laissez-vous guider par leur pouvoir, et faite entrer la lumière dans votre vie !