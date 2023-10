Le monstre des couleurs, docteur des émotions

Le retour tant attendu du Monstre des couleurs ! La petite Nuna, amie du Monstre, se sent à son tour terriblement barbouillée. Dans son coeur et ses émotions quelque chose ne va pas ... mais elle ne parvient pas à identifier quoi. Que fait-on dans ces cas-là ? On va chez le docteur ! Avec bienveillance et finesse, le Monstre des couleurs va l'aider à mettre des mots sur ses sensations, ses ressentis, son petit tohu-bohu intérieur. Mais surtout, il l'écoute et lui propose des remèdes simples et efficaces, à la portée de tous : prendre du temps pour respirer profondément, mettre le nez dehors, se laisser porter par la musique, faire des mouvements de yoga, contempler le ciel, s'apaiser avec des activités relaxantes et créatives comme le dessin, les bulles, l'écriture... Grâce au Docteur des émotions, chaque petit problème trouvera sa solution en douceur. A la fin du livre, l'autrice donne des conseils aux enseignants et aux parents pour mieux résoudre les difficultés émotionnelles des enfants. Elle rappelle notamment que la parole est précieuse, que le foyer demeure un lieu sécurisant, et que notre amour reste inconditionnel !