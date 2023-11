Balguerie. L'esprit d'entreprise dans l'économie maritime

Dans un précédent ouvrage, Hubert Bonin soulignait comment la France a sans cesse exalté la mémoire de sa puissance maritime, qu'elle ait épaulé sa puissance militaire, contribué à ses échanges commerciaux et enfin qu'elle ait servi de support logistique au déploiement des deux empires coloniaux successifs, y compris pour la traite des Noirs, puis pour entretenir l'espace économique de " la plus grande France ". Après Faure frères, il entreprend l'analyse d'une autre grande famille bordelaise " de la mer ", les Balguerie-Stuttenberg, négociants et armateurs au début du XIXe siècle, lesquels vont progressivement étendre leurs activités. Le déploiement de Balguerie sera géographique, en France et à l'étranger, mais aussi professionnel, développant les métiers et suivant les profondes mutations de l'économie maritimes depuis les dernières décennies du siècle précédent. Agent de consignation maritime, opérant également dans le risque des assurances, la manutention, assimilant la globalisation du transport, le groupe a pris une dimension européenne et internationale, mêlant capacité d'innovation et résilience.