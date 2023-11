Histoire de la politique étrangère du Cambodge 1945-2020

Le Cambodge fut le théâtre d'une des plus grandes tragédies du XXe siècle : il détient le sinistre record d'être le pays le plus bombardé de toute l'histoire de l'humanité. Ensuite, le régime de Pol Pot fit disparaître plus de deux millions de personnes. Pour son malheur le Cambodge, dès l'indépendance acquise en 1953, devint, malgré lui, l'épicentre de conflits de différentes natures : appétits territoriaux des voisins, conflit entre les deux centres du communisme mondial, conflit entre les deux grands impérialismes qui entendaient contrôler le monde. Pressentant les dangers, il tenta d'y échapper par sa neutralité et le non alignement. Toute la politique étrangère de ce petit pays fut tendue vers la protection de son intégrité territoriale et de sa neutralité. Avec des succès, mais surtout des revers. Le coup d'Etat du 18 mars 1970 ouvrit une décennie de l'horreur au terme de laquelle le pays et son peuple furent ramenés à l'âge de pierre. Cela n'émut aucune des capitales du Conseil de Sécurité de l'ONU. Les grandes puissances poursuivirent leurs guerres d'influence et infligèrent à un peuple martyr une guerre par procuration et un isolement total, pendant 12 ans. Depuis que les Accords de Paris sur le Cambodge ont mis fin, en 1991, au caractère international d'un conflit subi par les Cambodgiens, le pays est de nouveau contesté dans son droit à la souveraineté, à la non ingérence, à la neutralité, au nom d'une conception extensive du droit d'ingérence. Connaître l'histoire de la politique étrangère du Cambodge est le meilleur moyen de comprendre les enjeux dont il est aujourd'hui l'objet.