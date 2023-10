Petit précis vigne et vin. Tome 4, Vini

Cette collection " Petits précis taillés pour les vignerons " est un véritable outil de réflexion, de formation et de communication, il résulte d'une collaboration entre enseignants en lycées, universités et écoles d'ingénieurs, ingénieurs de centres techniques ou de conseil. Doté d'une riche iconographie, il s'adresse aux étudiants, aux vignerons et aux ingénieurs. La collection Les petits précis taillés pour les vignerons comporte 5 autres tomes : - Deux tomes " viti " abordant toutes les questions sur la production du raisin. - Un premier tome regroupant l'ensemble des connaissances la baie, les biotechnologies et les différents types de vinifications. Deux volumes dédiés aux vignerons comme acteurs du développement durable.