Au temps du Bœuf sur le toit

En 1939, Maurice Sachs publie à la "Nouvelle Revue Critique" un livre de souvenirs plus ou moins fictifs, "Au temps du Boeuf sur le toit", sous-titré "Journal d'un jeune bourgeois à l'époque de la prospérité". Il y relate sous forme d'un journal ses souvenirs de la vie parisienne effervescente des années 1919 à 1929, chroniquant ses lectures et dressant à travers moult anecdotes les portraits des artistes et intellectuels qui fréquentaient alors le "Boeuf sur le toit" , célèbre cabaret des années folles et épicentre du Paris littéraire et artistique. Le lecteur y croise entre autres Jean Cocteau (dont l'auteur est le secrétaire particulier), André Gide (qui l'emploiera à la "Nrf"), Max Jacob, André Breton, Francis Picabia, Pablo Picasso, Tristan Bernard, Raymond Radiguet, Man Ray, Blaise Cendrars, Louis Aragon, Igor Stravinsky, Erik Satie, Ernest Hemingway, Django Reinhardt, etc, et à travers eux le surréalisme, le cubisme, le jazz, les Ballets russes, l'art nègre, le cinéma, le théâtre et la littérature qui révolutionneront le XXe siècle. Le journal de cette époque aussi festive que créative se termine un jour de 1929 : "Il y a eu hier un krach épouvantable, monstre, à Wall Street".