Une nouvelle enquête glaçante pour le duo de policiers Mickael et Natsumi, confrontés à une série de crimes macabres... Mickael et Natsumi forment un tandem de flics spécialisés dans les crimes de sang. Lorsque le corps d'une femme est retrouvé mutilé dans une chaufferie d'une ancienne école de Lille, ce sont eux que le commandant Campagne dépêche sur place. Celui-ci n'est que le premier d'une série qui frappe des femmes toutes au métier différent, mais qui gravitent autour d'un univers que Mickael et Natsumi finiront par découvrir. Tout comme ils apprendront à redouter le responsable de ces massacres, un tueur effrayant que rien ne semble pouvoir arrêter.