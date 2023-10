Reign of the Seven Spellblades Tome 4

Dans les tréfonds du labyrinthe, Oliver se retrouve devant l'un des assassins de sa mère, Darius Glenville. Il dégaine une épée mystérieuse et porte un coup fatidique, au péril de sa vie... Mais le tournoi entre les élèves de première année ne se fait plus attendre ! Alors que les étudiants s'agitent, un grand changement survient chez Pete alors que de nouvelles rencontres bouleversent les destinées d'Oliver et ses amis. Leur périple fantastique se poursuit au sein de l'Académie...