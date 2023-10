Nous sommes à la veille de Noël. La demeure ancestrale des Warbeck n'est plus occupée aujourd'hui que par Lord Warbeck, dont la santé déclinante l'oblige à garder la chambre la majeure partie du temps. C'est l'occasion pour le vieux Lord de réunir son fils Robert et quelques proches autour de la traditionnelle dinde. Le premier coup de minuit résonne quand Robert Warbeck s'écroule face contre terre. Ivre mort ? Non, mort tout court. Cyril Hare revisite avec ce "Meurtre à l'anglaise" une spécialité bien britannique : le roman d'énigme assorti de tous les ingrédients propres au genre. Vieille demeure familiale, aristocratie, traditions et majordome stylé, rien de manque - et surtout pas l'humour - pour faire de cet inventif pastiche une lecture délicieuse.