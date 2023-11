Créativités autochtones actuelles au Québec. Arts visuels et performatifs, musique, vidéo

Les Premiers peuples issus du territoire nommé Québec connaissent depuis quelques années un rayonnement culturel considérable. En fait preuve cet ouvrage qui rassemble des témoignages et des comptes rendus d'expressions visuelles, performatives, musicales et vidéographiques, ainsi que des entretiens avec des artistes autochtones. Il montre bien comment les oeuvres d'art, en tant que canal privilégié de communication, permettent aux communautés d'exprimer leurs conditions, mais aussi de reprendre contact avec le meilleur d'elles-mêmes, d'inscrire leur vision dans l'espace et dans la durée, et de participer aux processus de désaliénation, d'affirmation et de décolonisation. En plus de fournir des repères historiques, le livre offre une véritable cartographie des aspirations de ces artistes, ainsi que de leurs démarches, leurs choix techniques et thématiques et leurs stratégies d'affirmation et de reconstruction à la fois culturelle, sociale et politique.