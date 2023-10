Rock la France - 60 ans de guitare et d'électricité

60 ans de rock français, du concert monstre de la nation le 22 juin 1963 jusqu'au triomphe planétaire de Gojira, décennie par décennie, les groupes, les mouvements, les labels, les salles, les villes et les personnalités qui en coulisses ont fait rayonner le rock français, des plus grands succès aux scènes undergroundn tout y est (ou presque...). Téléphone, Bérurier noir, Indochine, Les chats sauvages, Metal Urbain, Rocky Volcano, Trust, Alain Bashung, Ange, Vince Taylor, Vigon, Taxi Girl, Louise Attaque, La femme, Mano Negra, Shakin'Street, Heldon, Little Bob Story, Ronnie Bord, Nicole Paquin, Starshooter, Shaka Ponk, Tahiti 80, Les VRP, Diabologum, Noir Désir, Nino Ferrer, Jacqueline Taïeb, Stinky Toys, WC3, Phoenix, Frustration, Les Thugs, Malicorne, Eddy Mitchell, Magali Noël, Modern Guy, Boris Vian, Les calamités, Jad Wio, Miossec, Skip the Use, Jeanne Added, Dominique A, Océan, Catherine Ribeiro, Les Pingouins, Edith Nylon, Dogs, Carte de Séjour, Satan Jokers, Mademoiselle K, Les Wampas, Sloy, Jacky Chalard, Marie et les garçons, The Frenchies, Bill Deraime, Magma, Bijou, Red Noise, Alan Jack Civilization, Martin Circus, Oth et tant d'autres. Sans oublier... Johnny Hallyday.