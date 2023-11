Pratiques d'ateliers dans la Grèce et l'Égypte anciennes. Du coroplathe au bronzier

Comment pouvons-nous aborder aujourd'hui la question des techniques de sculpture ayant pratiqué le modelage et utilisé le moule dans l'Antiquité grecque et égyptienne ? Quels rapports y a-t-il entre l'élaboration d'une oeuvre d'argile ou de bronze ? Si la notion de plattein (façonner) est ainsi au coeur de cet ouvrage afin de relire les témoignages littéraires, iconographiques et matériels portant sur la plastique antique, l'importance de la reproduction par la technique du moulage, y compris pour le bronze, y est reconsidérée.