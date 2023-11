Expérience traumatique de la guerre et des conflits du XXe siècle, généalogies familiales, relations avec les peintres et la peinture, intérêt pour le cinéma, pratique de la photographie : l'oeuvre de Claude Simon, Prix Nobel de Littérature, est rendue accessible grâce à ceux qu'elle continue de fasciner : spécialistes, acteur, cinéaste, historien, poètes et écrivains. Issu des rencontres tenues autour de l'exposition Claude Simon, l'inépuisable chaos du monde du Centre Pompidou, le livre donne accès au film d'Alain Fleischer, avec un long entretien inédit avec Réa Simon, veuve de l'écrivain.