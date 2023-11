Ils ont changé l'Histoire. Maintenant, ils doivent en payer le prix. 1649. Une poignée d'hommes menés par Oliver Cromwell signent la condamnation à mort du roi Charles Ier. Parmi eux, les colonels Edward Whalley et William Goffe, deux républicains déterminés à faire souffler un vent nouveau sur le pays. Onze ans plus tard, le protectorat a vécu. Alors que Charles II s'installe sur le trône, Whalley et Goffe sont piégés. Fuir ! Rejoindre le Nouveau Monde, trouver des partisans, éviter la prison et, plus que tout, échapper à Richard Nayler. Car ce fervent royaliste s'est donné pour mission de retrouver tous les régicides pour les envoyer ad patres de la pire manière possible. Et il réserve un sort particulier à Whalley et Goffe, ceux qui l'ont incarcéré sans raison des années plus tôt. Ceux qui l'ont privé de tout ce qui comptait dans sa vie... Des cachots de la tour de Londres aux vastes étendues d'une Amérique en quête d'émancipation, le maître du thriller historique signe ici une impressionnante épopée vengeresse, doublée d'une palpitante chasse à l'homme.