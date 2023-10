Tim Pucket : 4 - Les mystères de Vie. Les mystères de Vie

Une puissance divine responsable de tout ce qui nous arrive ? Improbable, mais vrai. Après avoir percé à jour les secrets des Sacrairiens, Tim se prépare pour l'affrontement final entre le bien et le mal. Méfiez-vous cependant d'Almira et de ses derniers projets. Des visiteurs emprisonnés. Une fête foraine enchantée. Des peluches possédées. Et des monuments endiablés. Tout comme Tim, embarquez pour un ultime tour de manège et laissez-vous emporter dans un épique tourbillon de résolutions ! L'humanité. La Terre. L'éternité... Et si les réponses que tous attendaient de Vie se trouvaient juste autour d'elle... et en elle ? Si Vie souhaite en finir avec tous les vices, elle va devoir sortir de sa bulle et créer un énorme feu d'artifices !