Construire, rénover et aménager une maison. Toutes les techniques de construction en images

Dans cette nouvelle édition : - les exigences de la RE 2020 ; - les agrandissements, extensions et surélévations ; - 40 planches illustrées et 600 illustrations supplémentaires. Comment implanter de manière optimale une maison sur un terrain ? Comment définir son agencement intérieur ? Quel chauffage choisir pour limiter les dépenses énergétiques ? Comment est mise en oeuvre une isolation thermique par l'extérieur ? Quels types de charpente et de couverture sont autorisés ? Quelles sont les étapes de construction à respecter ? C'est à ces questions - et bien d'autres encore ! - que cet ouvrage apporte des réponses claires et précises... grâce à l'image. Cet ouvrage synthétique tout en couleurs décrit l'essentiel à connaître pour construire, rénover et aménager une maison, du choix du terrain à l'aménagement des abords. Que ce soit pour une maison traditionnelle ou contemporaine, ce livre unique, à jour de la RE 2020, détaille les étapes à respecter et fournit des astuces pour mener à bien un projet en toute sécurité, de l'aménagement des combles au choix des équipements. De très nombreuses illustrations - détails de construction, schémas de principe ou pédagogiques - enrichissent ce livre conçu comme un guide pratique qui traite successivement : ? de la conception, pour choisir l'implantation optimale, préparer le terrain, effectuer les formalités administratives, etc. ; - des possibilités d'augmenter la valeur d'une maison existante en changeant la destination d'une pièce, en aménageant des combles ou au moyen d'extensions et de surélévations ; ? de l'aménagement, pour organiser chaque pièce, optimiser les circulations et ainsi aboutir aux plans et aux descriptifs ; ? du gros oeuvre, pour mettre en oeuvre les techniques de construction de tous les corps d'état, de la cave au grenier ; ? du second oeuvre, pour maîtriser les dispositions constructives des cloisons et l'installation des équipements techniques ; ? des abords, pour sécuriser les accès et profiter des extérieurs. Chaque technique est expliquée pour comprendre immédiatement les éléments clés d'une mise en oeuvre réussie et conforme aux règles de l'art. L'ouvrage est organisé par pièce (cuisine, chambre, salle de bains, etc.), puis par corps d'état et technique (gros oeuvre, second oeuvre et équipements techniques), ce qui permet d'obtenir une vision synthétique du projet. Ce guide tout en images est un outil pratique qui s'adresse aussi bien aux maîtres d'oeuvre et aux maîtres d'ouvrage, curieux de découvrir des techniques en dehors de leurs champs de compétence, qu'aux particuliers ou aux étudiants qui y trouveront une synthèse pratique de tous les procédés constructifs propres à la maison individuelle.