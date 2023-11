Négocier l'impossible. Kidnapping, crise sociale, extorsion... quand la réalité dépasse la fiction

Cet ouvrage encapsule une douzaine d'histoires de négociation, sélectionnées du fait de leur singularité. Elles sont émouvantes, inspirantes, drôles, surprenantes ou miraculeuses. "La vie est une négociation, qui plus est quand vous faites ce métier depuis plus de 20 ans. J'ai eu la chance, ou la malchance parfois, de négocier face à des kidnappeurs, des leaders syndicaux, des acheteurs en grande distribution, des suicidaires, des banquiers d'affaires, des avocats de renommée internationale, des gourous de sectes, des diplomates brillants ou encore des opportunistes rodés à l'extorsion. Certaines négociations ont changé ma vie, d'autres m'ont abîmé. Il y a eu des joies, des pleurs, des miracles et des regrets".