Journal. Les années d'exil 1949-1967

Après Les Années hongroises (prix Clarens du Journal intime 2019) qui couvrait la période 1943-1948, ce second volume de l'oeuvre majeure de Sándor Márai suit sa trajectoire à travers son exil. L'auteur des Braises y décrit avec une sincérité déchirante sa vie d'apatride en Italie, son espoir d'un avenir meilleur à New York, tout en évoquant avec une grande lucidité la situation dans le monde, de l'emprise du communisme en Hongrie au début de la guerre froide. En chroniqueur d'exception, il déploie à chaque page un talent littéraire qui le consacre comme l'un des plus grands écrivains européens du XXe siècle.