Les politiques sociales en France. en 27 notions, 5e édition

Le contour des politiques sociales n'est pas toujours aisé à déterminer pour les professionnels de l'action sociale et médico-sociale. L'exercice est d'autant plus délicat au regard de l'arsenal législatif depuis 22 ans et des orientations en cours (notion de parcours, logement d'abord, transformation de l'offre d'accompagnement des personnes en situation de handicap...). Cet ouvrage propose une relecture des politiques sociales mises en oeuvre depuis 1998 en France. Les 27 fiches présentent : - un regard sur l'actualité sociale et politique ; - une chronologie des politiques sociales en fonction de leur importance législative ; - une synthèse des tendances repérées, volontairement partielle pour prolonger la réflexion personnelle. Cet aide-mémoire peut être utilisé pour une initiation aux politiques sociales, une actualisation des connaissances ou des révisions.