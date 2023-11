Le Con de la Prose

Face au trafic d'art et à ses promotteurs sans scrupule, se dresse une implacable barbouzerie coopérative et transnationale, dont fait partie la narratrice de ce récit. Lancée sur la piste de la légendaire bibliothèque du tsar Ivan Le Terrible, elle affronte des mafieux érudits, se mêle de bisbilles géopolitiques russo-chinoises, se joint à une micro-monarchie skin-punk, assiste à des matchs de foot, rencontre un chamane-biker et nage tant dans les cartes et manuscrits que dans de très futuristes médias immersifs. Des confins atlantiques aux berges du Léman en passant par la Champagne, l'Ile-de-France, la Bourgogne et le Val-de-Loire, les chemins de cette Petite-Poucette sont balisés non par des cailloux, mais par moult tripes, boyaux et paillardises variées.