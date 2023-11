Céramique. Le beau, le rare et l'utile

L'engouement que connaît la céramique traduit notre sensibilité pour le " fait main " , la pièce unique et rare qui porte la trace de l'artisan qui lui a donné forme et celle de l'émotion qu'elle suscite. Objet vivant qui nous accompagne au quotidien, la vaisselle se montre, s'assemble, se dépareille et s'utilise. A travers vingt portraits de céramistes, ce livre met en lumière des parcours et des pratiques aussi riches et divers que cet artisanat. Fabriquer des objets d'usage, des écrins du vivant, modelés à l'échelle de la main qui les saisit, n'est pas anodin. Et pour les chefs, comme pour les gourmets, choisir des assiettes en grès, des coupelles en porcelaine ou des pichets en faïence révèle une personnalité et un goût. La vaisselle met en valeur la cuisine du chef et participe à l'expérience sensorielle du repas. Expression d'un art de vivre, elle signe la table de l'hôte qui nous reçoit. Les céramistes et les chefs, maître de thé invités Arnaud Bachelin (Thé-ritoires), Frédéric Bau, Laurette Broll, Manon Clouzeau, Couleuvre, Alix D. Reynis, Hélène Darroze (Marsan), Julien Dumas (Saint James), Franca, Alexandre Gauthier (La Grenouillère), Frédérick Gautier, Marion Graux, Judith Lasry, Jules Leroy, Romain Mahi, Grégory Marchand (Frenchie), Michael Maio, Malo, Sara Mauvilly, Jacques Monneraud, Ema Pradère, Ayumi Sugiyama, Syl, Three Seven Paris, Perla Valtierra.