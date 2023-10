Homo vini vitis. Essai sur les valeurs humaines de la vigne et du vin

Voilà 10 000 ans que nous côtoyons la vigne et le vin, savons-nous les effets de cette intimité culturelle ? Sacré, profane, mythe, éthique, esthétique, savoir technique, symboles, se mêlent et nous saisissent, découvrant en nous Homo vini-vitis. Voilà dix mille ans que nous côtoyons la vigne et le vin, mais connaissons-nous les effets de ce long compagnonnage ? Que devons-nous, culturellement, à cette plante et à cette boisson ? Beaucoup, assurément ! A tel point qu'Homo sapiens est aussi, en partie, Homo vini-vitis : celui qui associe l'art de cultiver la vigne, l'art de faire le vin et, bien sûr, l'art de le boire. Très tôt, les constructions sacrées, mythologiques et religieuses de l'humanité se sont appuyées sur les signes de la vigne et du vin. Tout au long de l'histoire, celles-ci ont trouvé prolongement dans les valeurs profanes de l'esthétique, de l'hédonisme, de l'art ou du patrimoine. Notre imaginaire moderne hérite ainsi de toutes ces constructions symboliques millénaires, que cet ouvrage propose de réactualiser. Car comprendre le sens de la vigne et du vin, c'est aussi découvrir ce qui constitue notre humanité. Jacques Maby, agrégé et docteur en géographie, professeur d'université, spécialiste des systèmes viticoles, conférencier et expert de la vigne et du vin sollicité en France et à l'étranger, est aussi familier du monde viti-vinicole pour avoir géré son propre domaine viticole.