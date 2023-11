J'ai appris à danser sous la pluie

Malgré les épreuves, la belle histoire d'Isabelle, faite de renaissances et de résilience Dans cette BD intimiste, Isabelle Cerf nous dévoile son parcours de vie. Du jour de sa naissance, où elle a failli ne pas survivre, à aujourdhui, jeune femme épanouie de 37 ans. D'ailleurs, elle n'est pas née qu'une fois, mais cinq fois au cours de son existence. Cinq fois où, malgré la violence de la vie, elle est parvenue à renaître tel un Phoenix, animal qu'elle s'est tatoué sur le bras. Au travers de ses expériences traumatisantes, que ce soit avec des adultes défaillants, un environnement social compliqué et un destin pour le moins taquin, elle a appris à danser sous la pluie, pour devenir la jeune femme libre qu'elle est aujourd'hui. Elle souhaite, à travers son histoire, transmettre une lueur d'espoir à ceux qui n'en ont peut-être plus beaucoup, et les inviter à danser avec elle.