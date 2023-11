Les soeurs Fontaine. Une innocente séduction ; Une simple alliance ; Une attirance interdite

Série "Les soeurs Fontaine" - Tomes 1-2-3 / 3 Trois soeurs, trois héritières, trois amoureuses. Las Vegas, la ville où tout est passion, éclat et richesse... Une innocente séduction ? , Cat Schield Belle, brillante, déterminée. Scarlett Fontaine, directrice d'un luxueux hôtel de Las Vegas, obtient toujours ce qu'elle veut. Un seul homme ose lui tenir tête : Logan Wolfe, dont dépend la sécurité de son établissement. Entre eux, rien de plus qu'une relation professionnelle. Jusqu'au jour où des secrets longtemps gardés menacent la vie de Scarlett, et où Logan se mobilise pour la protéger... Une simple alliance ? , Cat Schield JT Stone et Violet Fontaine sont propriétaires des plus beaux palaces de Las Vegas - et rivaux en affaires. Pour assurer leur empire, ils décident cependant de s'allier... par un mariage de convenance. Jamais leur union ne devra mettre en péril leur héritage, jamais ils ne partageront le même lit, ils s'en font la promesse. Mais que vaut une promesse face à la tentation ? Une attirance interdite ? , Cat Schield L'objectif d'Harper Fontaine ? Prendre les rênes de la chaîne hôtelière familiale. Et, pour donner une nouvelle impulsion à son restaurant phare, elle compte sur les talents d'Ashton Croft, célèbre chef étoilé. Hélas, dès le départ, sa relation avec Ashton est très tendue, en raison de leurs caractères opposés. Surtout, Ashton lui inspire des idées voluptueuses, alors qu'elle s'est juré de ne se laisser distraire sous aucun prétexte... Romans réédités