Terre. Relier nos forces pour la préserver

Où en sommes-nous dans notre agriculture ? Qui sont ces hommes et ces femmes qui chaque jour s'engagent à nous nourrir ? 1232 km en vélo à la rencontre de 22 maraîchers/ères de Bretagne Vingt-deux maraîchers/ères et quatre futurs installés dont une éleveuse bovine se sont prêtés au jeu de l'interview. Isabelle Deval, salariée en maraîchage biologique et diplômée en sciences sociales, a parcouru la Bretagne à vélo durant deux mois d'automne, à leur rencontre. Accompagnée pour ce périple d'une équipe de photographes, elle nous livre par cet ouvrage de textes et de photographies le résultat d'un travail collaboratif, collectif et citoyen.