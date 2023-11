Jackie & John. Un couple impossible

"Je n'ai eu qu'une envie : l'épouser. Je n'avais qu'une peur : le perdre". Dans les heures qui ont suivi l'assassinat de son mari, Jackie Kennedy a enfin, après dix ans de mariage, crié son amour. Jackie et John. Un couple impossible, qui était trop souvent une illusion à laquelle le monde entier se laissait prendre. Ils ont été longtemps désordonnés, furieux ou indifférents selon les moments, capables de se lacérer, bouillants de colère ou de rancoeur. Au bout d'un mariage vécu entre frustrations, deuils, maladies, infidélités et rumeurs de divorce, subsistait un alliage cabossé mais enfin apaisé. Ils plaçaient leur amour au-dessus des illusions. Après la tragédie de Dallas, ce couple impossible deviendrait iconique. Bernard Pascuito retrace ici l'extraordinaire histoire d'un amour de légende couronné dans le sang le 22 novembre 1963. Et le combat insensé d'une veuve de trente-quatre ans pour protéger ses enfants et préserver la mémoire de son époux. Bernard Pascuito a publié une trentaine d'essais (Les Héritiers, Anne Carrière, 2019 ; Les politiques aussi ont une mère, Albin Michel, 2017) et de biographies dont Christophe, mon père inconnu, avec Romain Vidal (Robert Laffont, 2023), Didier Deschamps. La victoire et rien d'autre (Le Rocher, 2021 ; Litos, 2022), Belmondo entre deux vies (Robert Laffont, 2021 ; Litos, 2023), La Dernière Vie de Romy Schneider (Le Rocher, 2018 ; Le Rocher poche, 2022).