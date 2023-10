Du centre psy à l'huis-clos de son appartement, une jeune femme, Julie, monologue. Par la parole, Julie amoncelle les déchets, mots détritus, blessures, déballe le foutoir de sa mémoire en ruine, membres dressés, cherche un homme, sensations disparues, sa fente, son clitoris, qu'elle a frotté. Julie veut appeler son père, l'insulter. Son père veut lui demander quelque chose... Adapté d'un texte pour le théâtre de Christophe Thomas, s'attachant aux conséquences et non aux causes, le roman graphique Par la face nord, dans son geste artistique et radical (tout en évitant les scènes sexuelles malaisantes), cherche à témoigner des souffrances de celles et ceux qui ont subi l'inceste dans leur enfance et qui tentent de se reconstruire. Un livre nécessaire pour dire et écouter.