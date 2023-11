Un monde au-delà des hommes

Elle restait la seule terre jamais foulée par l'homme au XXe siècle : l'Antarctique. Jusqu'au jour où un Norvégien et un Anglais décident de se lancer à la conquête du pôle Sud. Roald Amundsen est extrêmement familier des conditions climatiques et géographiques des pôles. Officier de marine, Robert Scott a déjà à son actif une expédition dans l'Antarctique. Le premier part à la fin de 1911, le second au début de 1912. Deux aventuriers et leur équipe prêts à affronter plus de 3400 kilomètres d'une terre hostile et glacée. Deux destins aux antipodes l'un de l'autre, dont s'empare Catherine Hermary-Vieille dans ce roman puissant et évocateur pour raconter les espoirs et la lutte, aux limites de la résistance humaine, d'êtres qui ont voulu défier la nature et les éléments. Une vertigineuse épopée dans la lignée des grands récits d'aventure.