Le grand livre du Golf NED

Le grand livre Hachette du golf accompagne le golfeur dans la pratique de ce sport exigeant et passionnant. Plus de 300 photographies restituent l'élégance du golf et l'esthétique des parcours. Aire de jeu - Parcours mythiques du monde et de France - Equipement - Techniques de jeu illustrées - Stratégie - Mental et santé - Compétitions et règles - Histoire du golf et grands moments - Monde professionnel - Golfeurs et golfeuses de légende, nouveaux espoirs - Les palmarès. La référence gol que.