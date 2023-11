101 minéraux et pierres précieuses. Qu'il faut avoir vus dans sa vie

Au cours des temps géologiques, la Terre a créé en divers endroits des "pièges" où sont apparues de prodigieuses curiosités minérales. Ce livre présente 101 minéraux et pierres précieuses du monde entier, tous singuliers. Des plus emblématiques (or, diamant, rubis, argent...) aux plus méconnus (crocoïte, jeremejevite, diaspore...), chaque minéral ou gemme est illustré par de magnifiques images. plongez dans ce livre et laissez-vous guider par Jean-Claude Boulliard à la rencontre de ces 101 merveilles minérales qu'il faut avoir vues dans sa vie !