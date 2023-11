Magie et rituels sacrés et sauvages d'un druide moderne Rituels simples pour enchanter son quotidien Vous trouverez dans ce livre : - Une approche simple et pratique d'une vingtaine de rituels en lien avec la nature, hors dogmes et religions. - Des rituels de saison, du quotidien, sauvage et sacrés pour se relier à la nature et les éléments. Les plus de ce livre : Marc Meier, druide suisse des temps modernes, vous offre dans cet ouvrage un véritable guide pratique de magie des rituels. Grâce à ce livre vous pourrez tisser et renforcer votre relation avec la nature et prendre part à des rituels en lien avec la nature mais aussi des rituels divers et variés comme des rituels de nettoyage, de lâcher-prise, d'abondance, de régénération, de confiance en soi, de purification... et bien d'autres encore !