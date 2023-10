Oncle Kid. O comme OURAGAN, K comme COURAGE ! Et bien plus que ça encore : sa nièce Juliette et son neveu Ulysse découvrent que leur oncle fantasque n'est autre que le plus grand agent secret d'Europe occidentale. C'en est fini des paisibles vacances dans le Poitou. Ensemble, ils doivent mener à bien une mission ultra-top secrète et affronter les redoutables moustachus de la Firme. Y parviendront-ils ? Pour le savoir, n'attendez plus : plongez dans leurs aventures.