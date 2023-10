Le soin psychique. Psychanalyse et accompagnement de la personne

Depuis 40 ans, l'auteur écoute et soutient des personnes confrontées à une situation douloureuse et difficile : la maladie, la leur ou celle d'un proche, l'incarcération d'un parent ou à des ruptures familiales conflictuelles. Ce soutien ni n'efface, ni ne réduit ces circonstances malheureuses et pourtant il est utile. Pourquoi ? Comment ? Jusqu'où ? Telles sont les questions que ce livre a voulu éclairer de considérations épistémologiques et de contributions pratiques et cliniques.